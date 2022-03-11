«Челси» в гостях переиграл «Норвич»

Защитник Трево Чалоба на 3-й минуте вывел гостей вперед, а полузащитник Мэйсон Маунт через несколько минут удвоил преимущество.

На 69-й минуте Теему Пукки с пенальти отыграл один мяч. Однако в концовке встречи Кай Хаверц вернул «Челси» преимущество в два мяча.