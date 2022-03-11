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00:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» в гостях переиграл «Норвич»

«Челси» выиграл у «Норвича» в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии — 3:1. «Синие» одержали четвертую победу кряду.

Челси
НорвичЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Защитник Трево Чалоба на 3-й минуте вывел гостей вперед, а полузащитник Мэйсон Маунт через несколько минут удвоил преимущество.

На 69-й минуте Теему Пукки с пенальти отыграл один мяч. Однако в концовке встречи Кай Хаверц вернул «Челси» преимущество в два мяча.

«Челси» идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 56 очков. «Норвич» идет последним с 17-ю очками.

Норвич
1:3
Первый тайм: 0:2
Челси
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