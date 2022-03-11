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10:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Команда-самоубийца. ПСЖ опять потерпел крах в главном еврокубке

Главным неудачником нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов стала команда, которой к такому ярлыку не привыкать. Но очередная еврокубковая осечка ПСЖ выделяется на фоне всех предыдущих.

ПСЖ
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Собрав перед сезоном фантастически яркий состав, переманив к себе Лионеля Месси, парижане срезались в стартовом раунде плей-офф на «Реале», по ходу ответного матча успев создать вроде бы солидный запас прочности, но показав, что привычка разбазаривать его у них никуда не делась. Поражение ПСЖ от мадридцев со счетом 1:3 — очередная строчка в историю о том, как грандиозные финансовые вложения оборачиваются пшиком.

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
1/8 финала, 9.03.2022, 23:00

Реал3ПСЖ1

Догадаться, о чем после мадридского матча ⅛ финала Лиги чемпионов будут рассуждать классно разбирающиеся в футболе люди, было несложно. Два эксперта BBC, два шикарных в прошлом игрока Стив Макманаман и Рио Фердинанд говорили об одном и том же — о том, что, какой бы метафизикой от такого тезиса ни отдавало, «клубный менталитет» и «клубная культура» не пустые формальные слова. По крайней мере вся свежая история ПСЖ служит тому доказательством.

В 2011 году парижский клуб обзавелся могучим владельцем — фондом Qatar Sports Investments, и инвестиции потекли в него бурной рекой. За следующие десять лет ПСЖ потратил на новых игроков более €1 млрд, фактически каждый сезон собирая такой состав, что не включить команду в шорт-лист претендентов на победу в Лиге чемпионов было невозможно. Штука в том, что колоссальные деньги, помогая царить во Франции, в еврокубках работать почему-то отказывались.

Этот розыгрыш Лиги чемпионов был для ПСЖ десятым после перехода в щедрые катарские руки. И в тех девяти, что ему предшествовали, он всего два раза оказывался поблизости от трофея: в 2020 году не справился в финале с «Баварией», а в 2021-м — в полуфинале с «Манчестер Сити». Во всех остальных парижане сходили с дистанции либо в первом, либо во втором раунде.

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Говоря о «менталитете» и «культуре», которые прочнее и постояннее, чем может показаться на первый взгляд, эксперты, конечно, имели в виду тот факт, что в привычку у ПСЖ вошло скисать, находясь в таком положении, что успех уже почти неминуем. В этом плане до сих пор эталонными были два его противостояния. В 2017 году ПСЖ разбил «Барселону» в ⅛ финала дома со счетом 4:0, но в концовке выездного матча развалился на кусочки, проиграв — 1:6. А в 2019-м на той же стадии, забив «Манчестер Юнайтед» в гостях два безответных гола, на своем стадионе умудрился уступить — 1:3, а в то время лишний гол на чужом поле еще был ключевым дополнительным показателем в плей-офф. И опять решающий был пропущен в компенсированное время.

Столкновение с «Реалом» стилистически прекрасно вписывается в этот ряд. ПСЖ взял верх в первом матче благодаря голу Килиана Мбаппе, а во втором — тот снова забил, еще до перерыва. И целый час в этой встрече не появлялось никаких явных признаков того, что парижский клуб ждет новая катастрофа. Ну не выглядел «Реал» настолько сильным, чтобы считать запас в два мяча эфемерным, мизерным. Наоборот, он представлялся железобетонным.

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Когда позади остался ровно час игры, с ПСЖ случился новый коллапс. Клуб-монстр трансформировался в клуб-неудачник, готовый, едва почувствовав опасность, впасть в полуобморочное состояние, в ступор, и хет-трик вдруг расправившего крылья Карима Бензема, сделанный меньше чем за 20 минут, выкинул его из Лиги чемпионов.

Особый флер осечке добавили воспоминания о трансферной кампании, которую ПСЖ устроил минувшим летом. И раньше не экономивший, он на этот раз провел ее так, будто все поставил на кон, будто решил, что просто роскошный состав — это слишком мало, чтобы сломать печальный еврокубковый тренд, что необходимо собрать у себя вариант сборной мира, удержав, несмотря на высочайший спрос, Килиана Мбаппе и всех других звезд заявки и дополнив ее целым отрядом новичков с громкими именами и победным бэкграундом.

В нем очутились бывший стержневой игрок «Реала» Серхио Рамос, лидер сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум, герой чемпионата Европы Джанлуиджи Доннарумма и, наконец, сам Лионель Месси, уже семикратный обладатель «Золотого мяча», которого переманили в Париж после бегства из «Барселоны», чтобы соорудить убийственное атакующее трио с Мбаппе и Неймаром, гарантирующее в сочетании с иными козырями тот прорыв, что никак не желал состояться. Но с прорывом так и не срослось.

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Месси в ПСЖ предстал, возможно, и не совсем бледной, но, как ни крути, тенью славных барселонских времен, Доннарумма не стал основным вратарем, деля статус с Кейлором Навасом, и грубо ошибся в эпизоде с первым голом Бензема, а «клубный менталитет», предполагающий срывы на ровном месте в ключевые моменты, как выяснилось, никуда не исчез.

Те же аналитики, что рассуждали о его мощи, с удовольствием предсказывали и что будет с ПСЖ в ближайшем будущем. Они предсказывали, раз уж Маурисио Почеттино так желают видеть менеджеры «Манчестер Юнайтед», уже седьмую за десять лет смену тренера: и плевать, скажем, на то, что, допустим, Томас Тухель, вместо которого в январе 2021 года в клубе и появился Почеттино, тут же победил в Лиге чемпионов с «Челси», и на то, что Карло Анчелотти, как и Тухель, в свое время совсем недолго трудившийся с парижанами, нынче выбил их с далеко не таким блестящим, как бывало, «Реалом». Они предсказывали бог уже знает какую по счету кадровую перекройку, разу уж спрос на Мбаппе все еще есть и за него можно получить чуть ли не €200 млн.

Хотя в данный момент президента ПСЖ Насера аль-Хелаифи, не исключено, ничуть не меньше будут волновать проблемы, имеющие отношение скорее к нему лично. Швейцарская прокуратура обвиняет его и экс-генсека Международной федерации футбола (FIFA) Жерома Вальке в коррупции при реализации медиаправ на чемпионаты мира, а Marca и еще ряд источников утверждают, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) рассмотрит поведение аль-Хелаифи после матча с «Реалом»: он пытался прорваться в судейскую комнату, чтобы отчитать арбитров, набросился на кого-то из сотрудников «Реала», угрожая «убить» его. Хотя в такой ситуации с таким багажом из мешков потраченных денег при близком к нулевому результате за спиной кто бы не закипел?

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