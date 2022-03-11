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10:47 (мск), источник: Газета.Ру

Тухель: пока у «Челси» есть футболки и автобус, чтобы ездить на игры, мы будем это делать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ситуацию в лондонском клубе.

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Источник: Reuters
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Его слова передает BBC.

Напомним, что правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича, запретило ему сделки с британскими физическими и юридическими лицами, ввело запрет на поездки. Стоит отметить, что клуб получил специальную лицензию на продолжение футбольной деятельности.

«Посмотрим, останется ли все так же. Я не знаю. Мы переживаем что-то новое изо дня в день. Я не предвидел этого вчера и не знаю, что будет завтра. Пока что мы можем доверять друг другу, и это не изменится. Пока у нас есть достаточно футболок и автобус, чтобы ездить на игры, мы будем это делать и будем бороться», — сказал Тухель.

В конце февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Бизнесмен намерен выручить от продажи английского клуба порядка 3 млрд фунтов.

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