Тухель: пока у «Челси» есть футболки и автобус, чтобы ездить на игры, мы будем это делать

«Посмотрим, останется ли все так же. Я не знаю. Мы переживаем что-то новое изо дня в день. Я не предвидел этого вчера и не знаю, что будет завтра. Пока что мы можем доверять друг другу, и это не изменится. Пока у нас есть достаточно футболок и автобус, чтобы ездить на игры, мы будем это делать и будем бороться», — сказал Тухель.