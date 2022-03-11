Спонсор «Челси» приостановил сотрудничество с клубом
Компания Three приостановила сотрудничество с «Челси» и потребовала убрать свой логотип с игровых футболок лондонского клуба.
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Компания Three приостановила сотрудничество с «Челси» и потребовала убрать свой логотип с игровых футболок лондонского клуба.
Такое решение связано с санкциями Великобритании против владельца команды Романа Абрамовича.
Накануне «Челси» провел матч АПЛ против «Норвича» и одержал победу со счетом 3:1. В этой встрече футболисты «Челси» играли в прежней форме с логотипом Three на груди.