Спонсор «Челси» приостановил сотрудничество с клубом

Такое решение связано с санкциями Великобритании против владельца команды Романа Абрамовича.

Накануне «Челси» провел матч АПЛ против «Норвича» и одержал победу со счетом 3:1. В этой встрече футболисты «Челси» играли в прежней форме с логотипом Three на груди.