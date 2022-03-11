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11:35 (мск), источник: Sport24

Спонсор «Челси» приостановил сотрудничество с клубом

Компания Three приостановила сотрудничество с «Челси» и потребовала убрать свой логотип с игровых футболок лондонского клуба.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Такое решение связано с санкциями Великобритании против владельца команды Романа Абрамовича.

Накануне «Челси» провел матч АПЛ против «Норвича» и одержал победу со счетом 3:1. В этой встрече футболисты «Челси» играли в прежней форме с логотипом Three на груди.

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