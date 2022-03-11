Роману Абрамовичу дали 81 день на то, чтобы продать «Челси» после введения санкций
У Романа Абрамовича есть всего 81 день, чтобы договориться о продаже «Челси» без получения какой-либо прибыли.
У Романа Абрамовича есть всего 81 день, чтобы договориться о продаже «Челси» без получения какой-либо прибыли.
Об этом сообщает Sky Sports.
31 мая истечёт «лицензия», позволяющая клубу играть до конца сезона. В противном случае не может быть гарантировано выживание синих как функционирующей структуры.
Ранее о приостановке отношений с «Челси» объявила телекоммуникационная компания Three, являющаяся титульным спонсором клуба. Другой партнёр синих, автопроизводитель Hyundai, на данный момент оценивает перспективу продолжения сотрудничества. О приостановке сотрудничества думает и технический спонсор, американская компания Nike.
10 марта против владельца «Челси» миллиардера Романа Абрамовича были введены санкции правительством Великобритании. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.