Роману Абрамовичу дали 81 день на то, чтобы продать «Челси» после введения санкций

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Об этом сообщает Sky Sports.

31 мая истечёт «лицензия», позволяющая клубу играть до конца сезона. В противном случае не может быть гарантировано выживание синих как функционирующей структуры.

Ранее о приостановке отношений с «Челси» объявила телекоммуникационная компания Three, являющаяся титульным спонсором клуба. Другой партнёр синих, автопроизводитель Hyundai, на данный момент оценивает перспективу продолжения сотрудничества. О приостановке сотрудничества думает и технический спонсор, американская компания Nike.