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15:13 (мск), источник: Sports.Ru

Чеферин о расторжении контракта с «Газпромом»: Это дорого обошлось УЕФА. Но политикам легко кричать. Все ли западные компании соблюдают права человека?

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал расторжение контракта с «Газпромом».

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Источник: Reuters

— УЕФА разорвал контракт с «Газпромом». Дорого ли вам это обошлось в политическом и экономическом плане?

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— Это было правильное решение. В плане финансов это дорого обошлось (согласно различным оценкам, сделка с «Газпромом» должна была приносить УЕФА до 40 миллионов евро в год — прим. Sports.ru). Это ударило по нашему кошельку. Я каждый день разговариваю с Павелко, президентом Украинской федерации футбола. Я предупредил РФС перед этим решением. Я не трус, я ничего не делаю втайне.

— Не кажется ли вам, что при заключении контракта было бы справедливо смотреть, откуда идут деньги?

— Если рассматривать вопрос так, то это популизм. Политикам легко кричать. Кто такой УЕФА, чтобы оценивать систему управления страной? Все ли крупные западные компании соблюдают права человека? Политики просили нас разорвать отношения с «Газпромом» еще до принятия решения о санкциях в отношении России. А Европа все равно покупает [российский] газ, — сказал Александер Чеферин.

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