Чеферин о расторжении контракта с «Газпромом»: Это дорого обошлось УЕФА. Но политикам легко кричать. Все ли западные компании соблюдают права человека?

— УЕФА разорвал контракт с «Газпромом». Дорого ли вам это обошлось в политическом и экономическом плане?

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— Это было правильное решение. В плане финансов это дорого обошлось (согласно различным оценкам, сделка с «Газпромом» должна была приносить УЕФА до 40 миллионов евро в год — прим. Sports.ru). Это ударило по нашему кошельку. Я каждый день разговариваю с Павелко, президентом Украинской федерации футбола. Я предупредил РФС перед этим решением. Я не трус, я ничего не делаю втайне.

— Не кажется ли вам, что при заключении контракта было бы справедливо смотреть, откуда идут деньги?