«Кайрат» лишили лидерства в КПЛ-2022

Алматинский клуб после победы в гостях во втором туре над «Махтааралом» (1:0) стал единоличным лидером КПЛ. Но вскоре ПФЛК сообщила, что «Астане» засчитано техническое поражение со счетом 0:3 за матч первого тура с «Шахтером» (0:0), в котором за столичную команду сыграли семь легионеров. В итоге карагандинский клуб набрал шесть очков (есть еще победа над «Кызыл-Жаром») и вышел на первое место в таблице, обойдя по дополнительным показателям «Кайрат».