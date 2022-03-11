«Кайрат» лишили лидерства в КПЛ-2022
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Кайрат» лишился лидерства в чемпионате Казахстана по футболу-2022 после того, как было вынесено решение по «Астане», сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Кайрат» лишился лидерства в чемпионате Казахстана по футболу-2022 после того, как было вынесено решение по «Астане», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский клуб после победы в гостях во втором туре над «Махтааралом» (1:0) стал единоличным лидером КПЛ. Но вскоре ПФЛК сообщила, что «Астане» засчитано техническое поражение со счетом 0:3 за матч первого тура с «Шахтером» (0:0), в котором за столичную команду сыграли семь легионеров. В итоге карагандинский клуб набрал шесть очков (есть еще победа над «Кызыл-Жаром») и вышел на первое место в таблице, обойдя по дополнительным показателям «Кайрат».
Третий тур будет разбит на два дня. 16 марта сыграют «Шахтер» — «Аксу», а 17-го числа встретятся «Тобол» — «Кызыл-Жар», «Ордабасы» — «Акжайык», «Атырау» — «Махтаарал», «Астана» — «Актобе», «Кайрат» — «Тараз», «Туран» — «Каспий».