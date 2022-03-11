«Золотой мяч» лучшему футболисту мира будет вручаться по итогам сезона

Отныне награду будут получать лучшие футболист и футболистка сезона, а не календарного года. Таким образом, в 2022 году «Золотой мяч» будет вручен в сентябре или октябре, по окончании всех соревнований текущего сезона.

В комитет по составлению шорт-листа претендентов на награду войдет победитель чемпионата Англии и Лиги чемпионов в составе «Челси» Дидье Дрогба. Состав участников жюри для определения лучшего футболиста будет сокращен со 170 до 100 человек. Право голоса будут иметь только представители первых 100 стран рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

Были видоизменены и критерии для голосования. Во главу угла респондент должен ставить индивидуальные показатели игрока, во-вторых, обращать внимание на завоеванные титулы, в-третьих, на соблюдение футболистом принципов честной игры. Из критериев исчез пункт «карьера игрока».