Конте: Печально, что российских спортсменов отстраняют от соревнований. Это несправедливо
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, что думает по поводу отстранения российских от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, что думает по поводу отстранения российских от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.
«Очень печально, что эта ситуация между Россией и Украиной влияет на футбол и спортивный мир. Печально, что российских спортсменов отстраняют от соревнований. Считаю, что это несправедливо. Я очень хорошо знаю, какую работу они проделывают каждый день ради участия в соревнованиях», — приводит слова Конте The Guardian.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации страны. Вследствие этого все почти международные спортивные федерации исключили Россию из соревнований под своей эгидой. Те же федерации, которые разрешили россиянам выступать, обязали их соревноваться под нейтральным флагом.