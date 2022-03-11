Конте: Печально, что российских спортсменов отстраняют от соревнований. Это несправедливо

«Очень печально, что эта ситуация между Россией и Украиной влияет на футбол и спортивный мир. Печально, что российских спортсменов отстраняют от соревнований. Считаю, что это несправедливо. Я очень хорошо знаю, какую работу они проделывают каждый день ради участия в соревнованиях», — приводит слова Конте The Guardian.