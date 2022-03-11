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20:42 (мск), источник: Sport24

Конте: Печально, что российских спортсменов отстраняют от соревнований. Это несправедливо

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, что думает по поводу отстранения российских от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.

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«Очень печально, что эта ситуация между Россией и Украиной влияет на футбол и спортивный мир. Печально, что российских спортсменов отстраняют от соревнований. Считаю, что это несправедливо. Я очень хорошо знаю, какую работу они проделывают каждый день ради участия в соревнованиях», — приводит слова Конте The Guardian.

Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации страны. Вследствие этого все почти международные спортивные федерации исключили Россию из соревнований под своей эгидой. Те же федерации, которые разрешили россиянам выступать, обязали их соревноваться под нейтральным флагом.

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