Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Кадис
Футбол. Первый дивизион
12.03
Томь
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
12.03
Енисей
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
12.03
Велес
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
12.03
Спартак-2
СКА-Хабаровск
Все события
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
20:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» прокомментировал ситуацию с Тимощуком

В «Зените» отреагировали на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) лишить помощника главного тренера сине-бело-голубых Анатолия Тимощука тренерской лицензии.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Анатолий Тимощук — большой профессионал, который отличался добросовестным отношением к делу в каждой стране, где играл как спортсмен и работал как тренер», — заявила пресс-служба ФК «Зенит» «СЭ».

Кроме того, специалиста лишили всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста. Также УАФ поручено обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий.

«Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств. Считаем, что решения, принятые ФФУ не обдуманы и являются жестом политической манипуляции. Хотим также напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры. Интересы своего тренера ФК “Зенит” продолжит отстаивать в CAS», — подчеркнули в клубе.

Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита» в 2017 году после завершения карьеры футболиста.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь