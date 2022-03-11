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21:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: банковские счета «Челси» заморозили

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Банковские счета лондонского футбольного клуба «Челси» заморожены, несмотря на действующую лицензию на ведение деятельности, выданную правительством Великобритании, сообщает The Times.

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Источник: Спорт РИА Новости

Власти Соединенного Королевства в четверг ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца «Челси» Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Ранее Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда.

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При этом правительство Британии выдало «Челси» лицензию, которая разрешает клубу продолжать связанную с футболом деятельность, в том числе проведение матчей. Указано, что лицензия позволяет совершать только определенные действия. Это ограничение должно гарантировать, что Абрамович не сможет обойти санкции Великобритании, соблюдение лицензии будет постоянно проверяться.

По информации издания, несмотря на выданную лицензию, несколько корпоративных счетов «Челси», включая кредитные карты, были заморожены, поскольку банки «не склонны к риску».

«Лицензия позволяет клубу продолжать повседневную деятельность, но у банков нет склонности к риску, — сообщил источник издания. — Они заморозили некоторые корпоративные кредитные карты. Это оказало гораздо большее давление на клуб».

«Челси», действующему победителю Лиги чемпионов, предстоит 16 марта провести ответный матч ⅛ финала турнира против французского «Лилля». Лондонская команда занимает третье место в чемпионате Англии, набрав 56 очков.

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