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10:28 (мск), источник: Sports.Ru

Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на следующей неделе. Зарплата — 25 млн евро в год, дадут и 60−80 млн подписного бонуса

Килиан Мбаппе скоро подпишет контракт с «Реалом».

ПСЖ
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Источник: Reuters

Как пишет Marca, нападающий «ПСЖ» подпишет контакт с «Реалом» в середине следующей недели. В последние дни интенсивность переговоров увеличилась, и все указывает на то, что стороны согласуют все детали до пятницы.

Официально о переходе Мбаппе объявят в конце сезона. От «Реала» форвард получит подписной бонус в размере 60−80 млн евро. Его зарплата по контракту составит 25 млн евро в год. 

Напомним, срок действующего соглашения между Мбаппе и «ПСЖ» истекает летом. Он перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

В этом сезоне 23-летний игрок забил 25 голов и отдал 14 передач в 35 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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