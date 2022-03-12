Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на следующей неделе. Зарплата — 25 млн евро в год, дадут и 60−80 млн подписного бонуса

Как пишет Marca, нападающий «ПСЖ» подпишет контакт с «Реалом» в середине следующей недели. В последние дни интенсивность переговоров увеличилась, и все указывает на то, что стороны согласуют все детали до пятницы.

Официально о переходе Мбаппе объявят в конце сезона. От «Реала» форвард получит подписной бонус в размере 60−80 млн евро. Его зарплата по контракту составит 25 млн евро в год.

Напомним, срок действующего соглашения между Мбаппе и «ПСЖ» истекает летом. Он перейдет в «Реал» на правах свободного агента.