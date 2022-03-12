«Челси» сообщил правительству Британии, что может не завершить сезон при нынешних ограничениях из-за санкций

«Челси» предупредил правительство Великобритании, что эффект от наложенных на Абрамовича санкций ставит под угрозу способность клуба завершить сезон. Ситуация стала еще сложнее в пятницу, когда банк Barclays временно заблокировал счет лондонцев.

Однако готовность «Челси» подождать с продажей до конца следующей недели указывает на то, что у лондонцев есть средства на ближайшее время, чтобы выполнять обязательства даже в условиях санкций.

При этом, как пишет The Telegraph, в нынешней ситуации лондонский клуб не сможет позволить себе достаточное количество охраны и стюардов на «Стэмфорд Бридж». Не будет достаточных возможностей и для организации кейтеринга. По этой причине клубу придется закрыть некоторые секторы стадиона.

Как считают в «Челси», если нынешние правила сохранятся, клуб не сможет доиграть сезон. Лондонцы надеются, что примененные к клубу ограничения пересмотрят в ближайшие дни.

В частности, «Челси» разрешено тратить лишь 500 тысяч фунтов на организацию домашних матчей. Однако правительству Великобритании сообщили, что проведение одного матча Премьер-лиги обходится в сумму от 800 тысяч до миллиона фунтов. «Челси» сообщил правительству, что не сможет обеспечить безопасность и питание на некоторых секторах стадиона. Клуб настаивает, что единственным вариантом в нынешней ситуации будет либо частичное, либо полное закрытие трибун.

Также «Челси» указал, что продажа билетов не приносит прибыли Роману Абрамовичу. По мнению клуба, это лишь доставляет бесполезные неудобства болельщикам и плохо влияет на имидж клуба.