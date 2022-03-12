Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Унион Б
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург
Вольфсбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм
Бавария
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Кубань
Волгарь
02
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Салернитана
Сассуоло
12
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Специя
Кальяри
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Арсенал Т
Динамо
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Алания
Олимп-Долгопрудный
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Ротор
Оренбург
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте
Эспаньол
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Факел
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Эльче
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Монпелье
Ницца
Футбол. Первый дивизион
15:30
Нефтехимик
Акрон
00
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Сельта
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Текстильщик
32
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо
Балтика
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Нижний Новгород
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Эмполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Труа
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Металлург Лп
21
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
КАМАЗ
10
Все события
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
15:52 (мск), источник: Ведомости.Спорт

АПЛ отстранила Романа Абрамовича от управления «Челси»

Английская Премьер-лига (АПЛ) приняла решение отстранить владельца «Челси» Романа Абрамовича от управления клубом.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
«Челси» сообщил правительству Британии, что может не завершить сезон при нынешних ограничениях из-за санкций

«После введения санкций правительством Великобритании правление Премьер-лиги дисквалифицировало Романа Абрамовича с должности директора футбольного клуба “Челси”. Это решение не влияет на способность клуба тренироваться и играть свои матчи, как это указано в условиях лицензии, выданной правительством», — говорится в заявлении лиги, которое цитирует The Athletic.

10 марта владелец «Челси» Роман Абрамович попал в санкционный список правительства Великобритании. Его активы на территории страны, в том числе и лондонский клуб, были заморожены. Это осложнило не только продажу «Челси», о которой бизнесмен объявил 2 марта, но и текущее управление командой.

Издание The Telegraph писало, что некоторые футболисты «Челси» обратились к юристам через своих агентов, чтобы узнать о правах на расторжение контракта в случае ухудшения финансового положения клуба.

Сам «Челси» сообщил правительству Великобритании, что из-за наложенных на Абрамовича санкций клуб рискует не завершить сезон.

 «Некоторые агенты зарабатывают больше, чем многие игроки». ФИФА настроена приручить агентский рынок
Наши в НХЛ: хет-трик Кузнецова, голы и буллиты Капризова и Чинахова, безрезультативная серия Малкина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь