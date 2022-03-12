АПЛ отстранила Романа Абрамовича от управления «Челси»

«После введения санкций правительством Великобритании правление Премьер-лиги дисквалифицировало Романа Абрамовича с должности директора футбольного клуба “Челси”. Это решение не влияет на способность клуба тренироваться и играть свои матчи, как это указано в условиях лицензии, выданной правительством», — говорится в заявлении лиги, которое цитирует The Athletic.

10 марта владелец «Челси» Роман Абрамович попал в санкционный список правительства Великобритании. Его активы на территории страны, в том числе и лондонский клуб, были заморожены. Это осложнило не только продажу «Челси», о которой бизнесмен объявил 2 марта, но и текущее управление командой.

Издание The Telegraph писало, что некоторые футболисты «Челси» обратились к юристам через своих агентов, чтобы узнать о правах на расторжение контракта в случае ухудшения финансового положения клуба.