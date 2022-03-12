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17:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты «ПСЖ» раскритиковали футболистов и призвали руководство клуба уйти в отставку

Фанаты «Пари Сен-Жермен» выступили с заявлением, в котором потребовали реорганизации клуба на всех уровнях.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022
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«Неприемлемое и неизбежное разочарование, которого мы боялись и предвидели, к сожалению, произошло. Как у вас может быть настоящий план на игру, если ваша команда — это не что иное, как кучка “звёзд”, которые едва взаимодействуют друг с другом? Как тренер может быть уважаемым хозяином раздевалки, если он явно не принимает решения? Как вы можете говорить о грандиозных планах, когда довольствуетесь тем, что машете игрокам с трибуны, и вас чаще видят на модных показах, чем на встречах с болельщиками?

У нас не короткая память. Мы знаем, чем обязаны президенту Нассеру Аль-Хелаифи, но нам также ясно, что он не подходит для этой работы. Нынешняя ситуация в клубе требует полной реорганизации на всех уровнях в будущем и ежедневного присутствия его президента. Наш “ПСЖ” заслуживает людей, которые ему служат, а не тех, кому служит он. Мы будем говорить до тех пор, пока в клубе не произойдут крупномасштабные изменения. Мы делаем это в интересах “ПСЖ”, а не бренда, не маркетингового продукта», — говорится в заявлении, текст которого приводит Get French Football News.

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