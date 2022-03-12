«Ливерпуль» обыграл на выезде «Брайтон» в матче 29-го тура АПЛ

Футбол Англия 2021/2022 Тур 29, 12.03.2022, 15:30 Брайтон 0 Ливерпуль 2

«Красные» одержали победу — 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился нападающий Луис Диас, ему ассистировал Жоэль Матип. На 61-й минуте 11-метровый в ворота «Брайтона» реализовал Мохамед Салах.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Помогали ему ассистенты Даррен Кэнн и Дерек Итон. В роли резервного рефери выступал Грэм Скотт.