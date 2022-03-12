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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» обыграл на выезде «Брайтон» в матче 29-го тура АПЛ

Сегодня, 12 марта, на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Ливерпуль».

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Источник: Reuters
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 29, 12.03.2022, 15:30

Брайтон0Ливерпуль2

«Красные» одержали победу — 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился нападающий Луис Диас, ему ассистировал Жоэль Матип. На 61-й минуте 11-метровый в ворота «Брайтона» реализовал Мохамед Салах.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Помогали ему ассистенты Даррен Кэнн и Дерек Итон. В роли резервного рефери выступал Грэм Скотт.

«Ливерпуль» набрал 66 очков в 28 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» (33) — на 13-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).

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