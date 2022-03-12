«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на матч 29-го тура АПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступит Крейг Поусон.