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19:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на матч 29-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 29, 12.03.2022, 20:30

Манчестер Юнайтед-Тоттенхэм Хотспур-

Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Магуайр, Варан, Дало, Фред, Матич, Погба, Санчо, Рашфорд, Роналду.

Запасные: Хендерсон, Бейи, Джонс, Линделёф, Ван-Биссака, Лингард, Мата, Кавани, Эланга.

«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Ромеро, Регилон, Доэрти, Дайер, Хёйбьерг, Бентанкур, Мин, Кулушевски, Кейн.

Запасные: Голлини, Эмерсон, Родон, Санчес, Моура, Уайт, Уинкс, Бергвейн, Скарлетт.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступит Крейг Поусон.

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