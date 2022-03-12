Эриксен отдал голевой пас за «Брентфорд». Это его первое результативное действие в сезоне

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На 85-й минуте Эриксен отдал голевой пас на Айвена Тоуни, который открыл счёт в матче. После Тоуни сделал дубль, отличившись с пенальти в компенсированное время.

Игра завершилась победой «Брентфорда» со счётом 2:0. Эта голевая передача стала первым результативным действиям игрока после возвращения на поле.

Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор.