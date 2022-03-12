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12 марта, источник: Чемпионат.com

Эриксен отдал голевой пас за «Брентфорд». Это его первое результативное действие в сезоне

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен отличился результативным действием в матче 29-го тура АПЛ с «Бёрнли».

Брентфорд
БернлиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Футболист Эриксен впервые вышел на поле в официальном матче после сердечного приступа

На 85-й минуте Эриксен отдал голевой пас на Айвена Тоуни, который открыл счёт в матче. После Тоуни сделал дубль, отличившись с пенальти в компенсированное время.

Игра завершилась победой «Брентфорда» со счётом 2:0. Эта голевая передача стала первым результативным действиям игрока после возвращения на поле.

Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

Датчанин присоединился к «Брентфорду» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, подписан контракт на полгода. Ранее полузащитник выступал за «Аякс», «Тоттенхэм» и «Интернационале».

Брентфорд
2:0
Первый тайм: 0:0
Бернли
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