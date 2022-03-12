«Ювентус» обыграл «Сампдорию» благодаря дублю Альваро Мораты

Футбол Италия 2021/2022 Тур 29, 12.03.2022, 20:00 Сампдория 1 Ювентус 3

Встреча в Генуе завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Дубль оформил испанский форвард «Старой синьоры» Альваро Мората (34-я и 88-я минуты). Автоголом отметился защитник «Сампдории» Мая Ёсида (23). У хозяев отличился Абдельхамид Сабири (84).

«Ювентус» с 56 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Сампдория» (26 очков) идет на 16-й строчке.