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12 марта, источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» обыграл «Сампдорию» благодаря дублю Альваро Мораты

«Ювентус» обыграл «Сампдорию» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

Ювентус
Сампдория
Салернитана
Сассуоло
Специя
КальяриЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

Италия 2021/2022
Тур 29, 12.03.2022, 20:00

Сампдория1Ювентус3

Встреча в Генуе завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Дубль оформил испанский форвард «Старой синьоры» Альваро Мората (34-я и 88-я минуты). Автоголом отметился защитник «Сампдории» Мая Ёсида (23). У хозяев отличился Абдельхамид Сабири (84).

«Ювентус» с 56 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Сампдория» (26 очков) идет на 16-й строчке.

В других матчах тура «Салернитана» дома сыграла вничью с «Сассуоло» — 2:2, а «Специя» на своем поле нанесла поражение «Кальяри» — 2:0.

Салернитана
2:2
Первый тайм: 1:2
Сассуоло
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