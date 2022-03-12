«Ювентус» обыграл «Сампдорию» благодаря дублю Альваро Мораты
«Ювентус» обыграл «Сампдорию» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
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«Ювентус» обыграл «Сампдорию» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Генуе завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Дубль оформил испанский форвард «Старой синьоры» Альваро Мората (34-я и 88-я минуты). Автоголом отметился защитник «Сампдории» Мая Ёсида (23). У хозяев отличился Абдельхамид Сабири (84).
«Ювентус» с 56 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Сампдория» (26 очков) идет на 16-й строчке.
В других матчах тура «Салернитана» дома сыграла вничью с «Сассуоло» — 2:2, а «Специя» на своем поле нанесла поражение «Кальяри» — 2:0.