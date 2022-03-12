«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» благодаря хет-трику Роналду

Хозяева одержали победу — 3:2.

Футбол Англия 2021/2022 Тур 29, 12.03.2022, 20:30 Манчестер Юнайтед 3 Тоттенхэм Хотспур 2

На 12-й минуте после паса Фреда отличился нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду. На 35-й минуте форвард «шпор» Харри Кейн сравнял счёт с пенальти. Через три минуты Роналду оформил дубль, ему ассистировал Джейдон Санчо.

На 72-й минуте автогол забил защитник «МЮ» Харри Магуайр. На 81-й минуте Роналду сделал хет-трик, голевой пас отдал Алекс Теллес.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступал Крейг Поусон.