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12 марта, источник: Спорт-Экспресс

Роналду снова заткнул хейтеров. Криштиану отгрузил хет-трик «Тоттенхэму»

«МЮ» обыграл конкурента в борьбе за Лигу чемпионов.

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Матч на «Олд Траффорд» был важной зарубой в борьбе за 4-е место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов. И «Манчестер Юнайтед» подходил к ней после обидной ничьей с «Уотфордом» (0:0) и разгрома от «Манчестер Сити» (1:4). Тогда как «Тоттенхэм» приехал после двух побед кряду с суммарным счетом 9:0, отвалтузив «Лидс» и «Эвертон».

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Антонио Конте не скрывает задач «шпор». Несмотря на нестабильную игру, команда до сих пор претендует на лигочемпионскую четверку.

«Мне нравится работать в “Тоттенхэме”. Моя цель — бороться, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы побеждать. Моя душа и сердце хотят этого. Надеюсь, мы сможем это сопоставить. В январе мы показали, что можем исправить ситуацию. Нам нужно быть лучше и лучше, чтобы оказаться в четверке лучших, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов», — говорил итальянец перед матчем.

У «красных дьяволов» случился скандал, связанный с главной звездой. По официальной информации, против соседей из «Сити» Криштиану Роналду не сыграл из-за проблем с бедром. При этом он не присутствовал на трибунах, а улетел на лечение домой, в Португалию. К счастью, со «шпорами» восстановившийся форвард вышел с первых минут.

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Долго раскачиваться Роналду не пришлось. Уже на 12-й минуте игры 37-летний португалец издали пульнул прямо в «девятку» ворот Уго Льориса. Этот мяч стал всего вторым для нападающего в 2022 году и 10-м в нынешнем сезоне АПЛ. Благодаря этому Роналду забил 10 и более голов в рамках чемпионата страны в 16-м сезоне подряд.

Футбол

Англия 2021/2022
Тур 29, 12.03.2022, 20:30

Манчестер Юнайтед3Тоттенхэм Хотспур2

«Тоттенхэм» ринулся отыгрываться и добился успеха со второй попытки. Первый гол, забитый Беном Дэвисом, отменили из-за положения вне игры. Зато на 34-й минуте матча судьи уже помогли «шпорам». После навеса Деяна Кулушевски в штрафную хозяев поля мяч попал в руку Алексу Теллесу: Харри Кейн воспользовался этой возможностью забить с пенальти.

Криштиану долго не горевал и всего спустя четыре минуты вновь вывел свой клуб вперед. Чтобы засчитать мяч, арбитру Джонатану Моссу пришлось послушать видеоассистентов: Джейдон Санчо получил передачу из глубины в правильном положении. Добежав до штрафной «Тоттенхэма», англичанин прострелил на Роналду, который забил 806-й гол в карьере.

Во втором тайме «шпоры» долго не могли отыграться, пока на помощь не пришел Харри Магуайр. Защитник «МЮ» срезал мяч в свои ворота после прострела Серхио Регильона.

Однако Роналду не собирался довольствоваться ничьей в такой вечер, когда у него снова получалось все и он был королем. На 82-й минуте Алекс Теллес навесил с углового на португальца, а тот со второго этажа забил третий мяч в игре. После чего Криштиану под овации ушел с поля. Может, его так мотивироли новости о реформе «Золотого мяча»?

«МЮ» снова в гонке за место в Лиге чемпионов. А уже во вторник — матч с «Атлетико», одним из самых любимых соперников Роналду в карьере.

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