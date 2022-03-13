Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.03
Труа
Нант
10
Футбол. Зарубежный
12.03
Хетафе
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
12.03
Милан
Эмполи
10
Футбол. Зарубежный
12.03
Боруссия М
Герта
20
Футбол. Зарубежный
12.03
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
32
Футбол. Зарубежный
12.03
Вильярреал
Сельта
10
Футбол. Зарубежный
12.03
Сампдория
Ювентус
13
Футбол. Премьер-лига
12.03
Локомотив
ЦСКА
12
Футбол. Зарубежный
12.03
Монпелье
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
12.03
Гранада
Эльче
01
Футбол. Первый дивизион
12.03
Краснодар-2
Факел
12
Футбол. Зарубежный
12.03
Брентфорд
Бернли
20
Футбол. Зарубежный
12.03
Аугсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
12.03
Унион Б
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
12.03
Фрайбург
Вольфсбург
32
Футбол. Зарубежный
12.03
Хоффенхайм
Бавария
11
Футбол. Первый дивизион
12.03
Кубань
Волгарь
13
Футбол. Зарубежный
12.03
Салернитана
Сассуоло
22
Футбол. Зарубежный
12.03
Специя
Кальяри
20
Футбол. Премьер-лига
12.03
Арсенал Т
Динамо
14
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
12.03
Алания
Олимп-Долгопрудный
20
Футбол. Первый дивизион
12.03
Ротор
Оренбург
03
Футбол. Зарубежный
12.03
Леванте
Эспаньол
11
Футбол. Первый дивизион
12.03
Нефтехимик
Акрон
00
Футбол. Зарубежный
12.03
Брайтон
Ливерпуль
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Сочи
Футбол. Первый дивизион
12.03
Велес
Текстильщик
32
Футбол. Первый дивизион
12.03
Спартак-2
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первый дивизион
12.03
Торпедо
Балтика
22
Футбол. Премьер-лига
12.03
Уфа
Нижний Новгород
00
Все события
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
01:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» обыграл «Эмполи» и увеличил отрыв от второго места на пять очков

В ночь с 12 на 13 марта мск на стадионе «Сан-Сиро» в Милане в рамках 29-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Милан» принимал «Эмполи».

Милан
ЭмполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Футбол

Италия 2021/2022
Тур 29, 12.03.2022, 22:45

Милан1Эмполи0

Хозяева одержали победу — 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 19-й минуте отличился французский защитник «Милана» Пьер Калюлю.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Даниэле Киффи. Ему помогали ассистенты Давиде Империале и Дамьяно Ди Йорьо. Резервный рефери — Мануэль Вольпи.

После 29 сыгранных туров «Милан» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022, имея в своём активе 63 очка. «Эмполи» с 32 очками находится на 13-й строчке в таблице. В тройку также входят «Интер» (58) и «Наполи» (57).

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь