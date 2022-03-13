«Милан» обыграл «Эмполи» и увеличил отрыв от второго места на пять очков

Хозяева одержали победу — 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме. На 19-й минуте отличился французский защитник «Милана» Пьер Калюлю.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Даниэле Киффи. Ему помогали ассистенты Давиде Империале и Дамьяно Ди Йорьо. Резервный рефери — Мануэль Вольпи.
После 29 сыгранных туров «Милан» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022, имея в своём активе 63 очка. «Эмполи» с 32 очками находится на 13-й строчке в таблице. В тройку также входят «Интер» (58) и «Наполи» (57).