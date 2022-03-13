Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал
Ахмат
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Сочи
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина
Болонья
Футбол. Зарубежный
15:00
ПСЖ
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Севилья
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Ланс
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Монако
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Норвич
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Наполи
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Кельн
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:05
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Бохум
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Арминия
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:30
Гройтер Фюрт
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Брест
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Осасуна
Футбол. Зарубежный
12.03
Труа
Нант
10
Футбол. Зарубежный
12.03
Хетафе
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
12.03
Милан
Эмполи
10
Все события
Фоторепортажи
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
11:59 (мск), источник: Sports.Ru

Сколько зарабатывают тренеры клубов АПЛ? Тухеля нет в топ-5, Лэмпард и Джеррард на равных, Бьелса получал 8 млн

Рейтинг от The Sun.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В конце февраля британское издание The Sun поделилось рейтингом зарплат тренеров АПЛ. На него можно ориентироваться и сейчас (за исключением Марсело Бьелсы, который покинул «Лидс»).

Зарплаты тренеров АПЛ

КлубСпециалистЗарплата (млн фунтов)
Манчестер СитиХосеп Гвардиола19
ЛиверпульЮрген Клопп16
ТоттенхэмАнтонио Конте15
ЛестерБрендан Роджерс10
АрсеналМикель Артета8.3
Манчестер ЮнайтедРальф Рангник8
ЛидсМарсело Бьелса8
Томас ТухельЧелси7
СаутгемптонРальф Хазенхютль6
ЭвертонФрэнк Лэмпард5
Вест ХэмДэвид Мойес5
Астон ВиллаСтивен Джеррард5
УотфордРой Ходжсон4.5
Кристал ПэласПатрик Вийера4
БернлиШон Дайч3.5
НьюкаслЭдди Хау3
ВулверхэмптонБруну Лаге2.5
БрайтонГрэм Поттер2
НорвичДин Смит1.5
БрентфордТомас Фрэнк1.5

В твиттере этот рейтинг вызвал большой резонанс — в реплаях было много споров и шуток. В основном они касались Тухеля.

«То, что мы платим Тухелю, для него почти оскорбление, клубу должно быть стыдно».

«Забавно, что Роджерс зарабатывает больше, чем Тухель».

«Тухель нуждается в огромной прибавке к зарплате».

«Тот, кто выиграл ЛЧ, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ должен зарабатывать больше временного менеджера».

 Камила Валиева: все, что известно к этому часу
ОИ-2022 все подробности: новости, медальный зачет, календарь и другое
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь