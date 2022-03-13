Сколько зарабатывают тренеры клубов АПЛ? Тухеля нет в топ-5, Лэмпард и Джеррард на равных, Бьелса получал 8 млн
Чемпионат Англии: таблица и календарь
Рейтинг от The Sun.
Рейтинг от The Sun.
В конце февраля британское издание The Sun поделилось рейтингом зарплат тренеров АПЛ. На него можно ориентироваться и сейчас (за исключением Марсело Бьелсы, который покинул «Лидс»).
|Клуб
|Специалист
|Зарплата (млн фунтов)
|Манчестер Сити
|Хосеп Гвардиола
|19
|Ливерпуль
|Юрген Клопп
|16
|Тоттенхэм
|Антонио Конте
|15
|Лестер
|Брендан Роджерс
|10
|Арсенал
|Микель Артета
|8.3
|Манчестер Юнайтед
|Ральф Рангник
|8
|Лидс
|Марсело Бьелса
|8
|Томас Тухель
|Челси
|7
|Саутгемптон
|Ральф Хазенхютль
|6
|Эвертон
|Фрэнк Лэмпард
|5
|Вест Хэм
|Дэвид Мойес
|5
|Астон Вилла
|Стивен Джеррард
|5
|Уотфорд
|Рой Ходжсон
|4.5
|Кристал Пэлас
|Патрик Вийера
|4
|Бернли
|Шон Дайч
|3.5
|Ньюкасл
|Эдди Хау
|3
|Вулверхэмптон
|Бруну Лаге
|2.5
|Брайтон
|Грэм Поттер
|2
|Норвич
|Дин Смит
|1.5
|Брентфорд
|Томас Фрэнк
|1.5
В твиттере этот рейтинг вызвал большой резонанс — в реплаях было много споров и шуток. В основном они касались Тухеля.
«То, что мы платим Тухелю, для него почти оскорбление, клубу должно быть стыдно».
«Забавно, что Роджерс зарабатывает больше, чем Тухель».
«Тухель нуждается в огромной прибавке к зарплате».
«Тот, кто выиграл ЛЧ, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ должен зарабатывать больше временного менеджера».