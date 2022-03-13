Сколько зарабатывают тренеры клубов АПЛ? Тухеля нет в топ-5, Лэмпард и Джеррард на равных, Бьелса получал 8 млн

В конце февраля британское издание The Sun поделилось рейтингом зарплат тренеров АПЛ. На него можно ориентироваться и сейчас (за исключением Марсело Бьелсы, который покинул «Лидс»).

Зарплаты тренеров АПЛ Клуб Специалист Зарплата (млн фунтов) Манчестер Сити Хосеп Гвардиола 19 Ливерпуль Юрген Клопп 16 Тоттенхэм Антонио Конте 15 Лестер Брендан Роджерс 10 Арсенал Микель Артета 8.3 Манчестер Юнайтед Ральф Рангник 8 Лидс Марсело Бьелса 8 Томас Тухель Челси 7 Саутгемптон Ральф Хазенхютль 6 Эвертон Фрэнк Лэмпард 5 Вест Хэм Дэвид Мойес 5 Астон Вилла Стивен Джеррард 5 Уотфорд Рой Ходжсон 4.5 Кристал Пэлас Патрик Вийера 4 Бернли Шон Дайч 3.5 Ньюкасл Эдди Хау 3 Вулверхэмптон Бруну Лаге 2.5 Брайтон Грэм Поттер 2 Норвич Дин Смит 1.5 Брентфорд Томас Фрэнк 1.5

В твиттере этот рейтинг вызвал большой резонанс — в реплаях было много споров и шуток. В основном они касались Тухеля.

«То, что мы платим Тухелю, для него почти оскорбление, клубу должно быть стыдно».

«Забавно, что Роджерс зарабатывает больше, чем Тухель».

«Тухель нуждается в огромной прибавке к зарплате».