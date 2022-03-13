«Витебск» пробился в полуфинал Кубка Беларуси по футболу
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» пробились в полуфинал розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» пробились в полуфинал розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гостевом поединке ¼ финала витебчане уступили брестским динамовцам со счетом 0:1, но прошли дальше благодаря домашней виктории с результатом 2:0.
Первыми полуфиналистами кубкового турнира стали футболисты «Гомеля», победившие по сумме двух четвертьфинальных встреч минское «Динамо» — 1:1 (в гостях) и 3:1 (дома).
Еще два поединка за выход в полуфинал состоятся сегодня. «Торпедо-БелАЗ» примет в Жодино борисовский БАТЭ. Их первая встреча завершилась вничью — 1:1. У торпедовцев отличился Евгений Березкин, ответный гол забил Виллюм Виллюмссон.
В Могилеве местный «Днепр» сыграет с гродненским «Неманом», которому проиграл в первой встрече со счетом 0:3. В Гродно голевой дубль оформил Валерий Жуковский, еще один мяч забил Егор Зубович.