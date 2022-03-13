У Неймара проблемы с психикой? Звездный бразилец жалуется на проблемы и может досрочно завершить карьеру
Не справился с давлением.
Не справился с давлением.
В марте 2022 «ПСЖ» вылетел от «Реала» из плей-офф Лиги чемпионов на стадии ⅛, и это поражение в клубе восприняли особенно болезненно. Неймар и Доннарумма чуть не помахались после финального свистка по дороге в раздевалку, а президент парижан Нассер Аль-Хелаифи крушил предметы в подтрибунном помещении и ломился в судейскую.
Такую реакцию можно понять, ведь по ходу игры в Мадриде судья принял ряд спорных решений. Но важнее другое — «ПСЖ» вылетел в первой же стадии плей-офф после подписания Месси и создания самой яркой атакующей связки в современном футболе. Это болезненный удар под дых.
Гипотеза «ПСЖ» о достижении успеха за счет ставки на индивидуальное мастерство разрушилась на глазах у всего мира. Мбаппе рвал и метал на протяжении двух игр, но его геройств для прохода дальше не хватило, и теперь отпали последние сомнения в том, что летом он променяет Париж на Мадрид. Месси не показывает и половины той магии, что буднично творил в «Барселоне». Ну, а Неймар… Ох, тут все куда сложнее.
Показательная история. Ней и Роналду родились в один день — 5 февраля. И в 2022 году 37-летний Криштиану был обласкан тьмой постов, восхваляющих его профессионализм и спортивное долголетие. А вот про 30-летний юбилей Неймара все как будто забыли. Уже и речи не идет о претензиях на «Золотой мяч» или вхождение в пантеон лучших латиноамериканских игроков в истории. Неймар последних 5 лет — это скорее про травмы, тусовки и скандалы, а не про футбол.
За эти годы бразилец попал в кучу грязненьких историй — от нападения на болельщика до обвинений в изнасиловании. Все это накладывалось на прохладное отношение даже со стороны болельщиков «ПСЖ», которые бесятся из-за того, что Неймар в последние годы чаще лечился, чем играл, параллельно намекая на желание вернуться в «Барселону». Все это не могло не отразиться на Неймаре, который даже в проходных матчах чемпионата Франции играл под давлением ожиданий общественности.
После игры с «Реалом» в Мадриде, в которой Ней растворился на поле, на проблему обратил внимание легендарный Тьерри Анри: «В последних интервью Неймар часто говорил о своем самочувствии, о давлении, поэтому моя первая мысль: “С ним все в порядке?” У него нет искры в глазах, он не наслаждается футболом. Он просит о помощи — у него в голове что-то происходит».
«Думаю, теперь я силен не только физически, но и психологически, ведь я оказывался под большим давлением. Люди постоянно говорили о том, кто я, где играю, о моем происхождении и многом другом. Но теперь мой разум окреп. Мне пришлось много работать, чтобы добиться этого. Теперь я не только могу играть в футбол, но и сосредоточиться на своем психологическом здоровье».
Сложно сказать, насколько эти слова соответствуют действительности и действительно ли моральная устойчивость Неймара, о которой он говорит, способствует улучшению его спортивных показателей. Как минимум этот тезис вызывает много вопросов, ведь за 19 матчей этого сезона Ней забил всего 4 гола и сделал 5 результативных передач. О проблемах с психологией Неймар говорил уже не раз, и, судя по всему, этот аспект действительно сильно на него влияет.
«Я думаю, что когда вы психически здоровы, все получается естественным образом», — говорил он в интервью Mirror. — Возрастают шансы принятия правильного решения. Если с психикой проблемы, все произойдет не так, как вы ожидаете". Неймар не раз жаловался на излишнее давление со стороны общественности, но признавал, что сам совершал ошибки, которые дорого ему обошлись:
«От меня ждут, что я буду идеальным, но с человеческой точки зрения это невозможно. Я ошибался, и восстановление уверенности в себе дорого мне обходилось. Я думаю, для людей нормально терпеть неудачи в жизни, так вы растете и учитесь. Бывает такое, что я расстраиваюсь, злюсь, срываюсь и не могу нормально общаться с людьми. Но я исправляю этот аспект, и это идет мне на пользу».
Скорее всего, Неймар так и не оправдает возложенных на него 10 лет назад ожиданий и в скором времени перестанет играть на топ-уровне окончательно. Он и сам не скрывает, что произойти это может уже совсем скоро. В интервью от 2021 года он говорил, что мечтает поиграть в США, мотивируя это тем, что там короткий сезон и длинный отпуск, потому он сможет поиграть на несколько лет подольше.
Ну, а ближайший чемпионат мира рискует стать финальным аккордом Неймара в сборной Бразилии: «Я сделаю все, чтобы добраться туда в хорошей форме, победить вместе со своей страной, осуществить мечту, которая была у меня с детства, — говорит он. — Но я думаю, Катар-2022 станет моим последним чемпионатом мира, так как я не знаю, хватит ли мне душевных сил, чтобы продолжить играть в футбол».
Марк Бессонов