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17:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я россиянин и горжусь этим». Вратарь «Байера» Лунёв объявил об уходе из «Инстаграма»

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв объявил об уходе из социальной сети «Инстаграм».

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Источник: РИА "Новости"

«Я всегда был вне политики и буду придерживаться этой позиции дальше. Я никак не буду комментировать то, что сейчас происходит на Украине. Но я в первую очередь россиянин и горжусь этим. Я люблю свою Родину. В связи с недавним сообщением от компании Meta по идеологическим соображениям считаю невозможным более иметь и вести здесь аккаунт. Прошу отнестись с пониманием к моему решению. Очень жаль, что так получилось. Ни с кем не прощаюсь. Я буду вести свой телеграм-канал», — написал Лунёв в своём «инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокирует «Инстаграм» в России. Доступ к социальной сети в РФ будет ограничен с 0:01 14 марта.

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