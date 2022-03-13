«Я россиянин и горжусь этим». Вратарь «Байера» Лунёв объявил об уходе из «Инстаграма»

«Я всегда был вне политики и буду придерживаться этой позиции дальше. Я никак не буду комментировать то, что сейчас происходит на Украине. Но я в первую очередь россиянин и горжусь этим. Я люблю свою Родину. В связи с недавним сообщением от компании Meta по идеологическим соображениям считаю невозможным более иметь и вести здесь аккаунт. Прошу отнестись с пониманием к моему решению. Очень жаль, что так получилось. Ни с кем не прощаюсь. Я буду вести свой телеграм-канал», — написал Лунёв в своём «инстаграме».