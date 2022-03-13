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16:41 (мск), источник: Sport24

Источник: Мбаппе подписал контракт с «Реалом» еще 30 января

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», утверждает журналист Marca Рамон Альварес.

ПСЖ
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Источник: Reuters

По информации источника, соглашение было подписано с испанским клубом еще 30 января.

При заключении сделки присутствовали представитель игрока, гендиректор «Реала» и вице-президент мадридского клуба по экономическим вопросам.

Дата официального объявления трансфера Мбаппе пока не сообщается.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.

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