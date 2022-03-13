Источник: Мбаппе подписал контракт с «Реалом» еще 30 января

По информации источника, соглашение было подписано с испанским клубом еще 30 января.

При заключении сделки присутствовали представитель игрока, гендиректор «Реала» и вице-президент мадридского клуба по экономическим вопросам.

Дата официального объявления трансфера Мбаппе пока не сообщается.