Источник: Мбаппе подписал контракт с «Реалом» еще 30 января
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», утверждает журналист Marca Рамон Альварес.
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», утверждает журналист Marca Рамон Альварес.
По информации источника, соглашение было подписано с испанским клубом еще 30 января.
При заключении сделки присутствовали представитель игрока, гендиректор «Реала» и вице-президент мадридского клуба по экономическим вопросам.
Дата официального объявления трансфера Мбаппе пока не сообщается.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.