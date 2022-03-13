Голы Мбаппе и Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Бордо» в чемпионате Франции

Встреча на поле парижан завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Килиан Мбаппе (23-я минута), Неймар (51) и бывший полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес (60).

В следующем туре «ПСЖ» сыграет 20 марта на выезде с «Монако», «Бордо» в тот же день примет «Монпелье».