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Голы Мбаппе и Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Бордо» в чемпионате Франции

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» разгромил «Бордо» в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

ПСЖ
БордоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча на поле парижан завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Килиан Мбаппе (23-я минута), Неймар (51) и бывший полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес (60).

«ПСЖ» с 65 очками возглавляет таблицу чемпионата Франции, «Бордо» (22 очка) занимает последнее, 20-е место.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет 20 марта на выезде с «Монако», «Бордо» в тот же день примет «Монпелье».

ПСЖ
3:0
Первый тайм: 1:0
Бордо
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