«Монако» проиграл «Страсбургу». Головин появился на поле на 73-й минуте

Единственный гол был забит в первом тайме. На 23-й минуте отличился защитник Александер Джику, ему ассистировал Кевин Гамейро. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в сегодняшнем матче на замену. Он появился на поле на 73-й минуте.