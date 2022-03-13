«Арсенал» победил «Лестер» и поднялся на четвертое место АПЛ

Благодаря этой победе «Арсенал» поднялся в турнирной таблице АПЛ на 4-е место, набрав 51 очко в 26 матчах. У идущего 5-м «Манчестер Юнайтед» 50 очков в 29 играх. «Лестер» идет на 12-й строчке (33 очка).