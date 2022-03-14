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01:13 (мск), источник: Sports.Ru

Отец Месси связался с руководством «Барселоны» для обсуждения возвращения Лео из «ПСЖ»

Лионель Месси может вернуться в «Барселону» из «ПСЖ». Отец 34-летнего аргентинца, Хорхе, несколько дней назад связался с руководством каталонцев.

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Источник: Reuters

Это было сделано для того, чтобы изучить вопрос возвращения Лионеля в клуб, утверждает журналист Canal Supporters Адриен Греньесо ссылкой на каталонского инсайдера Жерара Ромеро.

Месси был в системе сине-гранатовых с 2000 по 2021 год. Прошлым летом он перешел в «ПСЖ» по истечении срока контракта.

Парижане на этой неделе вылетели от «Реала» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Сообщалось, что Лео не планирует уходить из «ПСЖ», он сконцентрирован на ЧМ-2022, и клуб дает ему все возможности для подготовки, футболист адаптировался во Франции.

Месси забил 7 голов и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за парижский клуб.

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