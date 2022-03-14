Отец Месси связался с руководством «Барселоны» для обсуждения возвращения Лео из «ПСЖ»

Это было сделано для того, чтобы изучить вопрос возвращения Лионеля в клуб, утверждает журналист Canal Supporters Адриен Греньесо ссылкой на каталонского инсайдера Жерара Ромеро.

Месси был в системе сине-гранатовых с 2000 по 2021 год. Прошлым летом он перешел в «ПСЖ» по истечении срока контракта.

Парижане на этой неделе вылетели от «Реала» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Сообщалось, что Лео не планирует уходить из «ПСЖ», он сконцентрирован на ЧМ-2022, и клуб дает ему все возможности для подготовки, футболист адаптировался во Франции.