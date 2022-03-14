Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.03
Барселона
Осасуна
40
Футбол. Зарубежный
13.03
Брест
Марсель
14
Футбол. Зарубежный
13.03
Торино
Интер
11
Футбол. Зарубежный
13.03
Гройтер Фюрт
РБ Лейпциг
16
Футбол. Зарубежный
13.03
Реал Сосьедад
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
13.03
Аталанта
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
13.03
Удинезе
Рома
11
Футбол. Зарубежный
13.03
Айнтрахт Ф
Бохум
21
Футбол. Зарубежный
13.03
Боруссия Д
Арминия
10
Футбол. Зарубежный
13.03
Арсенал
Лестер
20
Футбол. Зарубежный
13.03
Лион
Ренн
24
Футбол. Премьер-лига
13.03
Спартак
Краснодар
12
Футбол. Зарубежный
13.03
Бетис
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
13.03
Байер
Кельн
01
Футбол. Зарубежный
13.03
Анже
Реймс
01
Футбол. Зарубежный
13.03
Клермон Фут
Лорьян
02
Футбол. Зарубежный
13.03
Метц
Ланс
00
Футбол. Зарубежный
13.03
Страсбур
Монако
10
Футбол. Зарубежный
13.03
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
21
Футбол. Зарубежный
13.03
Лидс
Норвич
21
Футбол. Зарубежный
13.03
Саутгемптон
Уотфорд
12
Футбол. Зарубежный
13.03
Челси
Ньюкасл Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
13.03
Эвертон
Вулверхэмптон
01
Футбол. Зарубежный
13.03
Верона
Наполи
12
Футбол. Премьер-лига
13.03
Крылья Советов
Зенит
11
Футбол. Зарубежный
13.03
Райо Вальекано
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
13.03
ПСЖ
Бордо
30
Футбол. Зарубежный
13.03
Фиорентина
Болонья
10
Футбол. Премьер-лига
13.03
Химки
Сочи
00
Все события
Фоторепортажи
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
01:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» разгромила «Осасуну». Торрес оформил дубль, Дембеле отдал две голевые передачи

В ночь с 13 на 14 марта мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Осасуну». Хозяева одержали победу — 4:0.

Барселона
ОсасунаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте нападающий «Барсы» Ферран Торрес реализовал пенальти в ворота «Осасуны». На 21-й минуте Торрес оформил дубль, ему ассистировал Усман Дембеле.

На 27-й минуте счёт до разгромного довёл форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, голевой пас отдал Усман Дембеле. На 75-й минуте результативный удар нанёс полузащитник Рики Пуч.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервным рефери выступал Горка Этайо Эррера.

После 27 сыгранных туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 51 очко. «Осасуна» с 35 очками находится на 11-й строчке в таблице.

Читайте также
Барселона
4:0
Первый тайм: 0:0
Осасуна
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь