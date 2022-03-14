«Барселона» разгромила «Осасуну». Торрес оформил дубль, Дембеле отдал две голевые передачи

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте нападающий «Барсы» Ферран Торрес реализовал пенальти в ворота «Осасуны». На 21-й минуте Торрес оформил дубль, ему ассистировал Усман Дембеле.

На 27-й минуте счёт до разгромного довёл форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, голевой пас отдал Усман Дембеле. На 75-й минуте результативный удар нанёс полузащитник Рики Пуч.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервным рефери выступал Горка Этайо Эррера.