Гол Санчеса принес «Интеру» ничью в матче чемпионата Италии против «Торино»

Встреча в Турине закончилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении бразильца Бремера (12-я минута) гости ответили точным ударом Алексиса Санчеса (90+2) в компенсированное время.

Миланский «Интер» с 59 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А, «Торино» (35 очков) идет на 11-й позиции. В следующем туре миланцы 19 марта примут «Фиорентину», а туринская команда днем ранее сыграет на выезде с «Дженоа».