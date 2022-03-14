Гол Санчеса принес «Интеру» ничью в матче чемпионата Италии против «Торино»
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. «Торино» сыграл вничью с «Интером» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
Интер
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. «Торино» сыграл вничью с «Интером» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине закончилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении бразильца Бремера (12-я минута) гости ответили точным ударом Алексиса Санчеса (90+2) в компенсированное время.
Миланский «Интер» с 59 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А, «Торино» (35 очков) идет на 11-й позиции. В следующем туре миланцы 19 марта примут «Фиорентину», а туринская команда днем ранее сыграет на выезде с «Дженоа».