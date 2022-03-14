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01:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Санчеса принес «Интеру» ничью в матче чемпионата Италии против «Торино»

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. «Торино» сыграл вничью с «Интером» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

Интер
ТориноЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Встреча в Турине закончилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении бразильца Бремера (12-я минута) гости ответили точным ударом Алексиса Санчеса (90+2) в компенсированное время.

Миланский «Интер» с 59 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А, «Торино» (35 очков) идет на 11-й позиции. В следующем туре миланцы 19 марта примут «Фиорентину», а туринская команда днем ранее сыграет на выезде с «Дженоа».

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