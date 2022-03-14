Экс-владелец «Челси» о санкциях против клуба и Абрамовича: Это вредит простым англичанам. России вообще без разницы
Бывший владелец «Челси» Кен Бэйтс высказался о санкциях против клуба и Романа Абрамовича.
Бывший владелец «Челси» Кен Бэйтс высказался о санкциях против клуба и Романа Абрамовича.
— Как всегда, страдают обычные люди. У вас, наверное, есть знакомые люди, работающие в «Челси», которые задаются вопросами: есть ли у них работа, каково их будущее, в безопасности ли они? И есть болельщики «Челси». Какое они все имеют отношение к происходящему?
Это вредит простым английским гражданам. России вообще без разницы. Это делает государственные органы посмешищем всего мира.
Я имел дело с государственными служащими большую часть своей жизни, и, по большому счету, все они чертовски бесполезны.
Абрамович сказал: «Я продам клуб, и все, что бы я ни получил, отдам на благотворительность». Они [правительство] взяли на себя управление клубом. Отлично. Почему они не назначили администратора и не пошли дальше?
Вместо этого имеем все эти правила, которые делают громкие заголовки. «Англия принимает решительные меры против России». Если мы пытаемся помочь Украине, мы должны делать что-то значимое, — заявил Кен Бэйтс.