Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Ростов
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Венеция
Футбол. Зарубежный
13.03
Барселона
Осасуна
40
Футбол. Зарубежный
13.03
Брест
Марсель
14
Футбол. Зарубежный
13.03
Торино
Интер
11
Футбол. Зарубежный
13.03
Гройтер Фюрт
РБ Лейпциг
16
Все события
Фоторепортажи
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
10:27 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-владелец «Челси» о санкциях против клуба и Абрамовича: Это вредит простым англичанам. России вообще без разницы

Бывший владелец «Челси» Кен Бэйтс высказался о санкциях против клуба и Романа Абрамовича.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022
Читайте также
«Челси» сообщил правительству Британии, что может не завершить сезон при нынешних ограничениях из-за санкций

— Как всегда, страдают обычные люди. У вас, наверное, есть знакомые люди, работающие в «Челси», которые задаются вопросами: есть ли у них работа, каково их будущее, в безопасности ли они? И есть болельщики «Челси». Какое они все имеют отношение к происходящему?

Это вредит простым английским гражданам. России вообще без разницы. Это делает государственные органы посмешищем всего мира.

Я имел дело с государственными служащими большую часть своей жизни, и, по большому счету, все они чертовски бесполезны.

Абрамович сказал: «Я продам клуб, и все, что бы я ни получил, отдам на благотворительность». Они [правительство] взяли на себя управление клубом. Отлично. Почему они не назначили администратора и не пошли дальше?

Вместо этого имеем все эти правила, которые делают громкие заголовки. «Англия принимает решительные меры против России». Если мы пытаемся помочь Украине, мы должны делать что-то значимое, — заявил Кен Бэйтс.

Читайте также
Челси
1:0
Первый тайм: 0:0
Ньюкасл Юнайтед
 Камила Валиева: все, что известно к этому часу
ОИ-2022 все подробности: новости, медальный зачет, календарь и другое
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь