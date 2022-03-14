Магат возглавил «Герту». Клуб идет предпоследним в Бундеслиге

68-летний немец подписал контракт с берлинским клубом до конца сезона.

Магат сменил в «Герте» Тайфуна Коркута, который был уволен накануне после субботнего поражения от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:2).

«Герта» еще не выигрывала в этом году и после 26 туров занимает в Бундеслиге предпоследнее место.

Последним местом работы Магата был китайский «Шаньдун Тайшан», который он покинул в 2017 году.