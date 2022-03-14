Магат возглавил «Герту». Клуб идет предпоследним в Бундеслиге
Феликс Магат стал новым главным тренером «Герты».
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Феликс Магат стал новым главным тренером «Герты».
68-летний немец подписал контракт с берлинским клубом до конца сезона.
Магат сменил в «Герте» Тайфуна Коркута, который был уволен накануне после субботнего поражения от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:2).
«Герта» еще не выигрывала в этом году и после 26 туров занимает в Бундеслиге предпоследнее место.
Последним местом работы Магата был китайский «Шаньдун Тайшан», который он покинул в 2017 году.
Ранее он также возглавлял «Баварию», «Вольфсбург» и другие немецкие клубы.