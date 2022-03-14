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11:34 (мск), источник: Sports.Ru

Магат возглавил «Герту». Клуб идет предпоследним в Бундеслиге

Феликс Магат стал новым главным тренером «Герты».

ГертаЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022
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68-летний немец подписал контракт с берлинским клубом до конца сезона.

Магат сменил в «Герте» Тайфуна Коркута, который был уволен накануне после субботнего поражения от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:2).

«Герта» еще не выигрывала в этом году и после 26 туров занимает в Бундеслиге предпоследнее место.

Последним местом работы Магата был китайский «Шаньдун Тайшан», который он покинул в 2017 году.

Ранее он также возглавлял «Баварию», «Вольфсбург» и другие немецкие клубы.

Боруссия М
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Герта
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