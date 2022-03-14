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18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» после трансферного окна превысила потолок зарплат футболистов

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. «Барселона» стала единственным клубом высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу, превысившим потолок зарплат после зимнего трансферного окна, сообщает AS.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Расчет потолка зарплат производится на основе разницы между доходами и ожидаемой суммой долгов за сезон.

После закрытия зимнего трансферного окна Ла Лига сделала перерасчет потолка зарплат для клубов. Наибольшие лимиты остались у мадридского «Реала» — 739,163 млн евро, «Севильи» (199,147 млн евро) и «Атлетико» (161,22 млн).

У «Барселоны», зимой усилившей свой состав Ферраном Торресом, Пьер-Эмериком Обамеянгом, Адама Траоре и Дани Алвесом, зарплатный потолок оказался превышен на 144,353 млн евро.

Если команда закончит сезон с превышением лимита затрат, то в следующем сезоне ей можно будет потратить только четверть от заработанных средств. «Барселона» превысила лимит в прошлом году и к ней была применена данная санкция.

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