«Барселона» после трансферного окна превысила потолок зарплат футболистов

Расчет потолка зарплат производится на основе разницы между доходами и ожидаемой суммой долгов за сезон.
После закрытия зимнего трансферного окна Ла Лига сделала перерасчет потолка зарплат для клубов. Наибольшие лимиты остались у мадридского «Реала» — 739,163 млн евро, «Севильи» (199,147 млн евро) и «Атлетико» (161,22 млн).
У «Барселоны», зимой усилившей свой состав Ферраном Торресом, Пьер-Эмериком Обамеянгом, Адама Траоре и Дани Алвесом, зарплатный потолок оказался превышен на 144,353 млн евро.
Если команда закончит сезон с превышением лимита затрат, то в следующем сезоне ей можно будет потратить только четверть от заработанных средств. «Барселона» превысила лимит в прошлом году и к ней была применена данная санкция.