Российского бизнесмена вынудили продать нидерландский футбольный клуб

«Мне очень больно прощаться с “Витессом”, но в нынешней ситуации я принимаю это трудное решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон. Я оглядываюсь назад в тот период, в котором я всегда чувствовал связь с клубом и наслаждался его отличными выступлениями. “Витесс” останется в моем сердце, и эта связь будет и с клубом, и с болельщиками», — говорится в заявлении Ойфа.
С 2016 года Ойф входил в наблюдательный совет «Витесса». В 2018 году он стал владельцем клуба, выкупив большую часть его акций. В текущем сезоне «Витесс» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. С 2018 по 2019 год «Витесс» возглавлял российский тренер Леонид Слуцкий.
Ранее власти Соединенного Королевства ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца «Челси» Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Ранее Абрамович передал управление футбольным клубом «Челси» попечителям благотворительного фонда.