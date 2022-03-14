Российского бизнесмена вынудили продать нидерландский футбольный клуб

«Мне очень больно прощаться с “Витессом”, но в нынешней ситуации я принимаю это трудное решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон. Я оглядываюсь назад в тот период, в котором я всегда чувствовал связь с клубом и наслаждался его отличными выступлениями. “Витесс” останется в моем сердце, и эта связь будет и с клубом, и с болельщиками», — говорится в заявлении Ойфа.