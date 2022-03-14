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19:49 (мск), источник: Ведомости.Спорт

СМИ: саудовский консорциум Saudi Media Group предложил $3,5 млрд за «Челси»

Саудовский консорциум Saudi Media Group сделал предложение в размере 2,7 млрд фунтов стерлингов ($3,5 млрд) по покупке «Челси». Об этом сообщает Mirror.

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Источник: AP 2022

Об интересе саудитов к приобретению лондонского клуба стало известно 12 марта. Saudi Media является фондом, который активно участвует в финансировании медиа, рекламных и спортивных брендов по всему миру. В основном фонд работает для арабского рынка, а компания имеет офисы в ОАЭ и Саудовской Аравии.

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5 марта экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что готов приобрести «Челси» за 1,5 млрд фунтов ($1,98 млрд). По данным The Telegraph от 1 марта, Абрамович хотел продать клуб за 4 млрд фунтов. ESPN сообщал, что российский бизнесмен был готов согласиться на предложение в 3 млрд фунтов, но таковых не поступило.

«Челси» был выставлен на продажу Романом Абрамовичем 2 марта. Спустя восемь дней, 10 марта, российский бизнесмен попал в санкционный список правительства Великобритании. Все активы Абрамовича были заморожены.

Из-за санкций, наложенных на Абрамовича, усложнился процесс управления «Челси». Выданная правительством лицензия на продолжение футбольной деятельности ограничила возможности клуба — он имеет возможность распоряжаться только средствами из резервного фонда. The Telegraph утверждает, что в наличии «Челси» — 17 млн фунтов. Лишь зарплатная ведомость клуба составляет 27 млн фунтов в месяц. Правительство также запретило клубу покупать новых игроков и продлевать действующие контракты.

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