СМИ: саудовский консорциум Saudi Media Group предложил $3,5 млрд за «Челси»

Об интересе саудитов к приобретению лондонского клуба стало известно 12 марта. Saudi Media является фондом, который активно участвует в финансировании медиа, рекламных и спортивных брендов по всему миру. В основном фонд работает для арабского рынка, а компания имеет офисы в ОАЭ и Саудовской Аравии.

5 марта экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что готов приобрести «Челси» за 1,5 млрд фунтов ($1,98 млрд). По данным The Telegraph от 1 марта, Абрамович хотел продать клуб за 4 млрд фунтов. ESPN сообщал, что российский бизнесмен был готов согласиться на предложение в 3 млрд фунтов, но таковых не поступило.

«Челси» был выставлен на продажу Романом Абрамовичем 2 марта. Спустя восемь дней, 10 марта, российский бизнесмен попал в санкционный список правительства Великобритании. Все активы Абрамовича были заморожены.