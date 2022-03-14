Дракой шейхов с полицией закончился матч лидеров в ОАЭ (видео)

Дракой шейхов с полицией закончился матч лидеров в ОАЭ (видео)

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Болельщики подрались с полицией после матча чемпионата ОАЭ по футболу между клубами «Аль Вахда» и «Аль Айн».