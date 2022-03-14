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21:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дракой шейхов с полицией закончился матч лидеров в ОАЭ (видео)

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Болельщики подрались с полицией после матча чемпионата ОАЭ по футболу между клубами «Аль Вахда» и «Аль Айн».

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По окончании встречи в разных частях арены начали вспыхивать локальные конфликты с участием фанатов и стражей правопорядка.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Аль Айна», который укрепил лидерство в местном чемпионате.

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