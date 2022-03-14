Кокорин пропустил 11 матчей «Фиорентины» подряд. За это время его зарплата увеличилась на 6,5 млн рублей в месяц

Александр Кокорин перебрался в «Фиорентину» в январе 2021, и с того времени его статистика в Италии остается неизменной: 0 результативных действий во всех турнирах. На форварда, кажется, не рассчитывают вовсе. Пока россиянин восстанавливается после очередного повреждения, за «фиалок» забивают новички Кабрал и Пентек, пришедшие на замену Душану Влаховичу.

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Само собой, в «Фиорентине» недовольны Кокориным. Недавно Fiorentina News и Sport Mediaset писали, что клуб постарается расторгнуть контракт с легионером, если не получится продать ему какому-нибудь клубу из России до конца зимнего трансферного окна. Сделать этого не получилось. По слухам, «Фиорентина» пыталась договориться с Кокориным о досрочном разрыве соглашения, так как клуб собирался разгрузить зарплатную ведомость, но и тут ничего не вышло.

Кокорин не только не забивает, но редко попадает даже в заявку на игры. Он пропустил уже 11 последних матчей «Фиорентины». В последний раз Александр выходил на поле 10 января, затем присел в запас и снова угодил в лазарет из-за странных мышечных травм. Так что ситуация для итальянского клуба патовая — футболист с одной из самых высоких зарплат в команде (1,8 млн евро в год) не играет и не собирается уходить из команды.

Кокорина в чем-то можно понять — его жуткий отрезок в «Фиорентине» точно отпугнул потенциальных покупателей, да и вряд ли кто-то сейчас готов предложить Александру контракт с похожей зарплатой.

К тому же после февральских политических событий Кокорин оказался в узком кругу счастливчиков с российским паспортом, которые получают зарплату в валюте. По курсу ЦБ на 10 января (последнее появление Кокорина на поле) он зарабатывал порядка 12,6 млн рублей в месяц. По новому курсу его доход — 19 млн.

«Когда они взяли Кокорина к себе, я подумал, что итальянцы настолько прагматичные люди, что они из него сделают звезду, — делится мнением бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. — Саша великолепно умел играть, поэтому предпосылки к этому были. Но, учитывая его человеческие качества, его самомнение и зазнайство, он сам себе помешал стать хорошим футболистом. Сейчас стало понятно, что трансфер Кокрина в “Фиорентину” — полный провал. Пора признать, что в Италии он обделался по полной. Саша сам себе враг, он должен был плюнуть на все вольности, собраться и сделать все, чтобы возобновить карьеру.

Думаю, он закончит карьеру в ближайшее время, в конце сезона, потому что так никуда и не перешел этой зимой. Я бы на его месте давным-давно уехал играть в команду третьего дивизиона Финляндии рыбку ловить по выходным или в китайский клуб какой-нибудь. А то сейчас он и там не выходит на поле, и здесь его уже никто не ждет. Не знаю, зачем он пошел на такой риск и плюнул на все принципы трансферной политики. Но, раз пошел туда, должен был думать о том, что он сам себе не должен обосрать карьеру. А получилось наоборот.