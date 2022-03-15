Джонсон призвал фанатов «Челси» прекратить скандировать имя Абрамовича

Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси», которым он владеет с 2003 года. Фанаты «Челси» поддержали Абрамовича во время воскресного матча чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (1:0), скандируя кричалки с его именем.

«Мы признаем силу чувств людей, но это не оправдывает их поведение, которое в настоящее время совершенно неуместно. Я думаю, что люди могут проявлять страсть и поддержку к своему клубу, не прибегая к подобным вещам», — заявил официальный представитель Джонсона, которого цитирует Mirror.

Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда. В понедельник стало известно, что компания Saudi Media Group из Саудовской Аравии сделала предложение о покупке лондонского клуба за 3,53 миллиарда долларов (2,7 млрд фунтов стерлингов). Текущая лицензия «Челси» на ведение деятельности в результате санкций, наложенных на Абрамовича, запрещает продажу команды. Однако правительство Великобритании рассмотрит альтернативную лицензию, позволяющую осуществить продажу.