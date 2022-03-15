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01:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джонсон призвал фанатов «Челси» прекратить скандировать имя Абрамовича

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон через своего официального представителя призвал болельщиков футбольного клуба «Челси» прекратить скандировать во время матчей имя владельца команды российского бизнесмена Романа Абрамовича.

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Источник: РИА "Новости"

Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси», которым он владеет с 2003 года. Фанаты «Челси» поддержали Абрамовича во время воскресного матча чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (1:0), скандируя кричалки с его именем.

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«Мы признаем силу чувств людей, но это не оправдывает их поведение, которое в настоящее время совершенно неуместно. Я думаю, что люди могут проявлять страсть и поддержку к своему клубу, не прибегая к подобным вещам», — заявил официальный представитель Джонсона, которого цитирует Mirror.

Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда. В понедельник стало известно, что компания Saudi Media Group из Саудовской Аравии сделала предложение о покупке лондонского клуба за 3,53 миллиарда долларов (2,7 млрд фунтов стерлингов). Текущая лицензия «Челси» на ведение деятельности в результате санкций, наложенных на Абрамовича, запрещает продажу команды. Однако правительство Великобритании рассмотрит альтернативную лицензию, позволяющую осуществить продажу.

«Мы открыты для продажи клуба, мы рассмотрим заявку на лицензию, чтобы это произошло при правильных обстоятельствах», — отметил представитель Джонсона.

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