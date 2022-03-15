«Реал» разгромил «Мальорку» и укрепил свое лидерство в Ла Лиге
Футболисты «Реала» одержали крупную победу над «Мальоркой» в 28-м туре чемпионата Испании. Игра в Мадриде завершилась со счетом 3:0.
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МальоркаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Футболисты «Реала» одержали крупную победу над «Мальоркой» в 28-м туре чемпионата Испании. Игра в Мадриде завершилась со счетом 3:0.
На 55-й минуте Винисиус Жуниор вывел хозяев вперед, на 77-й Карим Бензема удвоил преимущество команды. За восемь минут до конца основного времени Бензема оформил дубль и поставил точку в игре.
«Реал» набрал 66 очков и укрепил свое лидерство в таблице Ла Лиги. «Мальорка» с 26 очками занимает 16-ю позицию.