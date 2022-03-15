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10:36 (мск), источник: Sport24

«Реал» разгромил «Мальорку» и укрепил свое лидерство в Ла Лиге

Футболисты «Реала» одержали крупную победу над «Мальоркой» в 28-м туре чемпионата Испании. Игра в Мадриде завершилась со счетом 3:0.

Реал
МальоркаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На 55-й минуте Винисиус Жуниор вывел хозяев вперед, на 77-й Карим Бензема удвоил преимущество команды. За восемь минут до конца основного времени Бензема оформил дубль и поставил точку в игре.

«Реал» набрал 66 очков и укрепил свое лидерство в таблице Ла Лиги. «Мальорка» с 26 очками занимает 16-ю позицию.

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