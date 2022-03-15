Между «Ливерпулем» и «Сити» — всего одно потерянное очко. Обострение в гонке АПЛ
Горячо.
Горячо.
«Манчестер Сити» внезапно потерял очки в гостевом матче против «Кристал Пэлас» (0:0) и добавил интриги в гонке за победу в АПЛ — возможно, такого напряжения в этом сезоне еще не было.
Вот таблица: «Сити» набрал 70 очков в 29 матчах, у «Ливерпуля» 66 баллов в 28 играх. По потерянным «Сити» обгоняет «Ливерпуль» всего на одно очко.
У команды Юргена Клоппа уже в среду тяжелейшая проверка — выезд к «Арсеналу». Лондонцы побеждают пять матчей подряд, серия без поражений — шесть игр, последнее было нанесено как раз «Ливерпулем» — тогда «Арсенал» вылетел из Кубка Лиги. Ребята Микеля Артеты точно будут мотивированы, тем более, что у них свои турнирные задачи — борьба за топ-4 и Лигу чемпионов.
Еще в начале января опасались, что «Сити» без проблем дойдет до титула. Тогда у команды Гвардиолы было 50 очков, у «Челси» — 42, у «Ливерпуля» — 41 (и матч в запасе). Отставание в девять фактических очков и в шесть потерянных казалось гигантской пропастью — уж слишком мощным был ход «Манчестера».
Гвардиола, кстати, не сделал ни одной замены и после матча объяснил решение: «Ребята на поле выглядели хорошо, у игры был высокий ритм, так что не решился на изменения». Немного иронично, учитывая, что Пеп — один из двигателей идеи пяти замен в АПЛ.
«Пэлас» — главная угроза Пепа из команд-середняков, тренер оставался без победы в пяти матчах из 12 в АПЛ. Чаще у Гвардиолы отбирали очки только «Юнайтед» (6), «Тоттенхэм» (7) и «Ливерпуль» (7).
Казалось, Кубок Африки может устранить «Ливерпуль» из гонки за первое место. Салах, Мане и Кейта были недоступны.
Но трудности будто бы закалили «Ливерпуль». Вот статистика со 2 января, когда команда Клоппа упустила обидную победу над «Челси» (2:0 быстро превратились в 2:2).
Еще когда «Ливерпуль» отставал на шесть очков, Пеп ловко охарактеризовал догонялки: «Они всегда где-то рядом. Как заноза в заднице».
Клоппу понравилось: «Это хорошее описание, так и должно быть. Мы стараемся раздражать [конкурента] как можно больше. Думаю, что мы подталкиваем друг друга, да и не только мы — не стоит забывать о других командах, таких как “Челси”, “Манчестер Юнайтед”, “Арсенал” и “Тоттенхэм”. Но мы подталкиваем друг друга, так и есть. Это заставляет двигаться вперед. Нет шанса размякнуть, соперник начеку».
За это и любят АПЛ.
Артем Денисов