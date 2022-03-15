Карим Бензема — лучший бомбардир в истории среди французских игроков

Покорить это достижение он сумел в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (3:0), где форвард отметился дублем. В копилке француза теперь 413 голов за карьеру, что позволило ему закрепиться на единоличном первом месте в списке лучших бомбардиров. Вторым идёт Тьерри Анри, который уже завершил карьеру, забив 411 голов.