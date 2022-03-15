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17:45 (мск), источник: Vesti.kz

После двух побед в КПЛ «Кайрат» подписал защитника из Африки

Футбольный клуб «Кайрат» заключил соглашение с камерунским защитником Давидом Экве, передает официальный сайт.

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Ранее 19-летний защитник выступал на родине за клуб «Офта» из города Криби. Давид провел в составе ФК «Кайрат» предсезонные сборы в Турции, на которых оставил о себе приятное впечатление.

Контракт с футболистом подписан до конца 2022 года.

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