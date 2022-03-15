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19:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Руководство «ПСЖ» предложило «Барселоне» подписать Неймара

Руководство «Пари Сен-Жермен» планирует продать нападающего Неймара в «Барселону». Об этом сообщает Foot Mercato.

ПСЖ
Барселона
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Источник: AP 2022

По информации источника, руководство парижан больше не рассчитывает на игрока и уже несколько месяцев подыскивает ему новый клуб. В последнее время услуги бразильца были предложены нескольким европейским грандам — не только «Барселоне». О том, что сам футболист хочет сменить команду, нет информации.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2018 году за £ 222 млн, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории футбола. На счету Неймара 5 голов и 5 результативных передач в 20 матчах парижан во всех турнирах в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не станет удерживать Неймара, если получит по нему интересное предложение.

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