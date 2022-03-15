Руководство «ПСЖ» предложило «Барселоне» подписать Неймара

По информации источника, руководство парижан больше не рассчитывает на игрока и уже несколько месяцев подыскивает ему новый клуб. В последнее время услуги бразильца были предложены нескольким европейским грандам — не только «Барселоне». О том, что сам футболист хочет сменить команду, нет информации.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2018 году за £ 222 млн, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории футбола. На счету Неймара 5 голов и 5 результативных передач в 20 матчах парижан во всех турнирах в нынешнем сезоне.