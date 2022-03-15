Переговоры «Ливерпуля» с Салахом по новому контракту сорвались
«Ливерпуль» не может договориться с Мохамедом Салахом о новом контракте.
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«Ливерпуль» не может договориться с Мохамедом Салахом о новом контракте.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры между сторонами сорвались, и сейчас все зависит от действий английского клуба. По информации источника, в данный момент полузащитник сосредоточен на игре за «Ливерпуль». Также Салах пока не намерен переходить в клуб из чемпионата Испании.
Контракт 29-летнего футболиста истекает летом 2023 года.
Салах в текущем сезоне забил 28 голов и отдал 10 передач в 35 матчах за «Ливерпуль».