Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Атлетико
Футбол. Зарубежный
14.03
Мальорка
Реал
03
Футбол. Зарубежный
14.03
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
00
Футбол. Зарубежный
16.03
Майнц
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
16.03
Брайтон
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Фоторепортажи
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
19:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Переговоры «Ливерпуля» с Салахом по новому контракту сорвались

«Ливерпуль» не может договориться с Мохамедом Салахом о новом контракте.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры между сторонами сорвались, и сейчас все зависит от действий английского клуба. По информации источника, в данный момент полузащитник сосредоточен на игре за «Ливерпуль». Также Салах пока не намерен переходить в клуб из чемпионата Испании.

Контракт 29-летнего футболиста истекает летом 2023 года.

Салах в текущем сезоне забил 28 голов и отдал 10 передач в 35 матчах за «Ливерпуль».

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь