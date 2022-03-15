Гари Невилл поддержал идею сноса «Олд Траффорд»

«Думаю, что снести “Олд Траффорд” и построить новый стадион — это правильный шаг. Лучше построить новую современную арену, чем тратить деньги на уже существующий стадион. Думаю, что “Манчестер Юнайтед” должен иметь один из лучших стадионов в мире, а сейчас клуб отстаёт», — приводит слова Невилла Manchester Evening News.



Напомним, «Олд Траффорд» был открыт 112 лет назад.