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20:42 (мск), источник: Sport24

Руководитель «Кайрата» Кайрат Боранбаев задержан в Алма-Ате

Председатель наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев задержан в Алма-Ате, сообщает «КазТАГ».

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Источник: Sport24

Боранбаев задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу. Он находится в изоляторе временного содержания, в ближайшие дни будут проходить следственные мероприятия с его участием.

Журнал Forbes в своем рейтинге богатейших людей Казахстана в прошлом году оценил состояние Боранбаев в $590 млн.

Боранбаев является родственником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его дочь Алима была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.

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