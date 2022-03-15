Руководитель «Кайрата» Кайрат Боранбаев задержан в Алма-Ате
Председатель наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев задержан в Алма-Ате, сообщает «КазТАГ».
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Председатель наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев задержан в Алма-Ате, сообщает «КазТАГ».
Боранбаев задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу. Он находится в изоляторе временного содержания, в ближайшие дни будут проходить следственные мероприятия с его участием.
Журнал Forbes в своем рейтинге богатейших людей Казахстана в прошлом году оценил состояние Боранбаев в $590 млн.
Боранбаев является родственником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его дочь Алима была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.