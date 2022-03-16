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10:55 (мск), источник: Sport24

Жуткий ляп вратаря «Аякса» выбил команду из ЛЧ. Онана не может прийти в себя после годового бана за наркотики

«Бенфика» идет дальше.

Аякс
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Источник: Reuters

Первый матч «Бенфики» и «Аякса», который прошел в Лиссабоне три недели назад, получился, пожалуй, самым драматичным на стадии ⅛ финала. Четыре забитых мяча и стопроцентная интрига на ответку.

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Правда, в Амстердаме команды решили, что атакующего футбола с них хватит. И решили не рисковать. В итоге «Бенфика» отдала мяч сопернику и не нанесла ни одного удара в створ за стартовые 45 минут.

«Аякс» же ничего со своим территориальным преимуществом сделать не смог. По итогу самым острым моментом матча стало столкновение головами кипера «Аякса» Онаны и форварда «Бенфики» Отаменди. И если вратарь встал на ноги сразу, то нападающий приходил в себя несколько минут.

Во втором тайме Онана вновь стал героем главного эпизода. И снова этот эпизод оказался неудачным для его команды. За 14 минут до конца основного времени после подачи со штрафного вратарь очень неудачно вышел из ворот и не смог дотянуться до мяча, который по итогу точным ударом переправил в сетку Нуньес.

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Онана весь прошлый год пропустил из-за дисквалификации. УЕФА отстранил камаринского вратаря после того, как он завалил тест на наркотики. И возвращение в большой футбол пока складывается для него не лучшим образом. В чемпионате Голландии Онана пропустил шесть мячей в трех матчах.

В двух играх плей-офф Лиги чемпионов он не спас три раза. Причем один раз, который оказался ключевым, откровенно привез.

В оставшееся до финального свистка время «Аякс» создал ровно ноль голевых моментов. И столько же раз попал в створ ворот «Бенфики».

В итоге португальская команда выходит в четвертьфинал. И через несколько дней узнает своего соперника. А «Аякс» не может выиграть 11 домашних матчей в плей-офф ЛЧ подряд — 5 поражений и 4 ничьи.

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